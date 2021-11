Benefiz-Konzert in Düsseldorf : Doc Heilein und seine Freunde verzaubern die Tonhalle

Benefiz-Konzert in Düsseldorf

Doc Heilein vor dem Konzert beim Posing an einem Sportwagen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Zum dritten Mal präsentierten Doc Heilein und seine Freunde ein Benefíz-Gala-Konzert in der Tonhalle. Die Erlöse gehen an die beteiligten freischaffenden Künstler und Musiker.

„Doc Heilein“, singender Arzt aus Oberkassel, bat zum Benefiz-Gala-Konzert in der Tonhalle – und schon bevor es losging herrschte am Freitagabend gelöste Stimmung im Foyer. „Wir haben uns richtig auf diesen Abend gefreut“, sagten Gäste in festlicher Garderobe. Nach Einlasskontrollen unter 3-G-Bedingungen war diese Freude auch sofort auf Seiten der Künstler spürbar. Lange mussten sie auf Auftritte wie diesen verzichten, zweimal wurde das Konzert verschoben.