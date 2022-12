Top-Kunst bei Auktion im K21 Zum 20. Mal findet die Auktion Heartwork für die Aidshilfe statt

Wie in den vergangenen Jahren wird auch diesmal Auktionator Arno Verkrade den Hammer schwingen und wortreich die Kauflust der Kunstsinnigen beflügeln – und damit die Aidshilfe Düsseldorf unterstützen. Der ersteigerte Gesamterlös (in den vergangenen drei Jahren waren es 540 000 Euro) kommt verschiedenen Projekten der Aidshilfe zugute. „Wir finanzieren unter anderem klassische HIV-Prävention und Aktionen an Schulen, bieten psychologische Unterstützung, kümmern uns um Frauen und HIV“, erklärt Sebastian Welke von „Heartbreaker“, dem Förderkreis der Aidshilfe Düsseldorf und Veranstalter der Auktion. Neben dem Waisenhaus in Namibia werden seit 2022 auch Projekte in der Ukraine und für aus dem Kriegsgebiet Geflüchtete in Deutschland gefördert.