Neues Flair für die LiQ-Bar Der Chef der Square Bar hat die LiQ Bar übernommen

Die LiQ Bar hat nach einer zweijährigen Pause mittlerweile wieder eröffnet. Der etablierte Name bleibt, aber der Chef ist neu: David Rippen. Der betreibt schon lange die Square Bar an der Collenbachstraße, außerdem eröffnete er erst vor ein paar Monaten die Venerie Bar by Square im Muze-Hotel. Jetzt also Rippens drittes Bar-Projekt – und alles in Pempelfort.