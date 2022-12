Gastronomie in Düsseldorf „Es hätte schlimmer kommen können“

Michael Schäfer, Inhaber des Fährhaus in Volmerswerth, fasst es zunächst in zwei Sätzen zusammen: „Die Lage ist besser als befürchtet. Dennoch ist viel Luft nach oben.“ Das Restaurant wird über die Weihnachtstage geöffnet sein, jedoch scheint bei ihm die Buchungslage ambivalent: Am ersten Weihnachtsfeiertag erwartet Schäfer ein volles Haus, während das Interesse für den zweiten Feiertag zurückhaltend ist. Das Hotel sei jedoch über die Feiertage so gut wie ausgebucht, hier würden wohl viele Familienzusammenkünfte nachgeholt. Eine deutliche Zurückhaltung erlebt Schäfer bei seinen älteren Gästen: „Seit dem Herbst bemerken wir einen deutlichen Rückgang.“ So sei vor allem das Kaffee-und-Kuchen-Geschäft um 90 Prozent eingebrochen – bei ähnlichen Preisen wie vor der Pandemie. „Wir denken, dass ältere Mitbürger ihre Groschen zusammenhalten, weil sie Angst haben, ihre Energierechnungen nicht bezahlen zu können“, sagt Schäfer. Bei vielen Reservierungen würden zudem nicht alle Gäste, die sich angekündigt haben, erscheinen. Das liege vor allem an Krankheitsgründen, vermutet Schäfer.