Statt Gala in Düsseldorf : Countertenor Nils Wanderer unterstützt die Aidshilfe

Düsseldorf Seit 35 Jahren informiert die Einrichtung über das HI-Virus und die Krankheit Aids. Seit Mai gibt es im Checkpoint auch wieder persönliche Beratungen.

Als Sänger und Künstler, der zur Zeit („welch ein Privileg“) ein festes Engagement hat, trifft er immer wieder Kollegen, die das HI-Virus in sich tragen. „Es sind auch ältere Kollegen, die jetzt unter ernsten Gesundheitsproblemen leiden.“ Bei einem Ortstermin in den Räumen der Aidshilfe erfuhr Wanderer, wie die 2017 für schwule und bisexuelle Männer geschaffene Anlaufstelle „Checkpoint“ mit ihrem niederschwelligen Beratungs- und Testangebot auch in Corona-Zeiten funktioniert. „Seit Mai haben wir wieder geöffnet und bieten jeden Dienstag zwischen 19 und 21 Uhr Tests an – anonym und kostenfrei“, sagt Projektleiter Marco Grober.