Geschenk und Kinobesuch : Tom Barcal aus Nettetal startet neue Benefiz-Aktion für Kinder

Kaldenkirchen Wie der Nettetaler Schauspieler, seine Frau Stefanie Black und Freunde aus der Film- und Theaterbranche mit dem Corso Film Casino einen schönen Tag für benachteiligte Kinder und Jugendliche gestalten.

In den vergangenen Jahren hätten sie wegen der Corona-Pandemie diese Benefiz-Aktion ruhen lassen. „Jetzt sind wir wieder am Start“, sagt Barcal. Am Mittwoch, 16. November verbringen die Kinder der Organisation „Wegweiser“ aus Heinsberg ihren Kinonachmittag im Corso Film Casino in Kaldenkirchen.