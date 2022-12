Shows in Düsseldorf Weihnachtscircus baut sein Zelt auf

Beim Weihnachtscircus Düsseldorf handelt es sich nicht um einen Tournee-Zirkus, sondern dieser wird nur in der Weihnachtszeit betrieben. Veranstalter sind die beiden Produzenten Thomas Merz und Stefan Ballack, die auf langjährige Erfahrungen in diesem Veranstaltungsbereich zurückblicken können. Sie haben bereits den ersten Weihnachtscircus im vergangenen Jahr organisiert und wollen solch einen Zirkus zur festen Einrichtung in der Landeshauptstadt machen. Denn die Resonanz war trotz der schwierigen Corona-Lage positiv, mehr als 9000 Zuschauer kamen zu den insgesamt 37 Shows, einige sogar mehrfach. Insgesamt 250.000 Euro werden im zweiten Jahr nun in das Unternehmen investiert, unter anderem für ein größeres Zelt.