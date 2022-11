Benefiz-Gala : Hilfe aus Straelen für Schulen in Malawi

Straelen Gut 200 Menschen unterstützten durch den Besuch der Veranstaltung das Anliegen der Reiner-Meutsch-Stiftung und von „Fly & Help“. Andrea und Ingo Grusa von Baak engagieren sich dabei stark.

Die Reiner-Meutsch-Stiftung und „Fly & Help“ blicken auf einen schönen Abend zurück. Gut 200 Menschen kamen zur Galaveranstaltung in der Bofrost-Halle Straelen. Die Firma Baak unterstützt die Vision der Stiftung, Schulen in Schwellenländern zu bauen, mit dem Bau einer Schule in Malawi. Um Kindern eine Lebensgrundlage in Form von Bildung zu bieten, setzt sich insbesondere das Geschäftsführerpaar Andrea und Ingo Grusa ein.