Nach Missbrauchsvorwürfen Stadtdechant Heidkamp kritisiert langes Verfahren wegen Pfarrer D.

Kostenpflichtiger Inhalt Für D. hatte es in dem kir­chen­recht­lichen Ver­waltungs­straf­ver­fahren am Donnerstag einen Freispruch gegeben. Dieser ist allerdings mit deutlichen Auflagen verbunden: Aus­schluss vom Ein­satz in der Kinder- und Jugend­arbeit, kein Dienst in der pfarr­lichen Seel­sorge sowie kein Ein­satz in leitender Verant­wortung. Zudem kehrt D. auf Bitten von Kardinal Woelki nicht in seine Gemeinde im Linksrheinischen zurück.