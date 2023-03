Flingern Bolzplatzhelden starten am Wochenende

Adam Bodzek ist seit 13 Jahren Fortune. In der Zeit hat der Defensiv-Spezialist in erster und zweiter Bundesliga, in der Regionalliga und im DFB-Pokal 321 Einsätze für den meist in rot-weiß spielenden Verein gesammelt. Jetzt wird er seinen Fortuna-Einsatz außerhalb des Fußballfeldes erweitern. Der 37-Jährige war bei der Auftaktveranstaltung der Bolzplatzhelden dabei. „Ich habe fast meine ganze Jugend auf solchen Plätzen verbracht“, erläutert Bodzek. „Hier passiert genau das, was wir fördern müssen. Der Spaß am Fußball und die Begeisterung für den Fußball.“