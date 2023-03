Ein Stück Heimat in Düsseldorf Die Tonhalle lädt zum Konzert „Heimatlieder“

Auch Anna Soropians Biographie lässt eine klare Definition von Heimat nicht zu. „Ich habe armenische Wurzeln, bin in Georgien geboren und in einer russischen Familie aufgewachsen“, berichtet die Pianistin und Sängerin. Nach dem Musikstudium kam sie 2000 nach Deutschland, um die Sprache zu perfektionieren („meine zweite Leidenschaft“) und ihre Musik zu vertiefen. Sie sieht sich als Symbiose aus vielerlei Kulturen. „Mit Interesse beobachte ich, was ich musikalisch und kulturell verknüpfen und umsetzen kann“, sagt Anna Soropian und schwärmt von unterschiedlichen Harmonien, Rhythmen, Stilen. „Armenische Lieder sind traurig und herzzerreißend. Das hat wiederum mit der verlorenen Heimat zu tun, viele Armenier sind ausgewandert. Georgische Musik strahlt vor Freude, hat kriegerische Tänze und vielstimmige Tischlieder, die jedes Kind mitsingen kann.“ Im Ensemble Krunk (was Kranich bedeutet) probiert sie mit ihren Musikerkollegen aus, wie sich traditionelle Musik mit Jazz und klassischen Elementen modernisieren lässt. Instrumental nutzt Krunk Flügel, Cello, armenische Blasinstrumente und Percussion. „Wir streben eine Mischung aus Kaukasischem und Renaissance an“, sagt Anna Soropian, „und es wird auch gesungen.“