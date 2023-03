Vier Führungen für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren Osterferienprogramm im Botanischen Garten

Und das sind die Themen: Die faszinierenden Pflanzen in der Kuppel mit Katrin Saran am Montag, 3. April. In der Kuppel wachsen Pflanzen aus der ganzen Welt. Mit vielen Geschichten werden die Teilnehmer sie kennenlernen. Dabei kann probiert und geschnuppert werden, sodass die Teilnehmenden eine kleine Weltreise mit den Sinnen machen. Vögel im Botanischen Garten mit Joachim Busch, am Dienstag, 4. April. Der Botanische Garten ist nicht nur Heimat für zahllose Pflanzen aus aller Welt, er bietet auch vielen Vögeln einen Lebensraum. Das Südafrika-Gewächshaus mit Katrin Saran am Mittwoch, 5. April . In Südafrika gibt es besonders viele spezielle, nur dort vorkommende Tiere und Pflanzen. Am 13. April endet das Osterferien-Programm mit der Führung zu „Essbare Pflanzen im Frühling“ mit Katrin Saran am Donnerstag, 13. April.