Einsatz der Feuerwehr am Donnerstagmittag in Wersten Kellerbrand an der Kölner Landstraße

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr löschte die Feuerwehr einen Kellerbrand in einem vierstöckigen Wohnhaus in Wersten an der Kölner Landstraße. Großteile des Kellerbereiches und des Treppenraumes waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon stark verraucht. Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner aus dem Gebäude retten, mehrere hätten sich selber ins Freie begeben, heißt es in einer Pressemitteilung.