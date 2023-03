Raus aus der Stigmatisierung Erste Hilfe in psychischen Notsituationen

Das Gesundheitsamt hat einen Informationsnachmittag zum Thema Erste-Hilfe-Maßnahmen für psychische Notsituationen veranstaltet. Max Skorning, der neue Leiter des Gesundheitsamtes, begrüßte die rund 300 Teilnehmenden in der VHS am Hauptbahnhof. „Erste Hilfe ist bei psychischen Störungen ebenso wichtig wie die Erste Hilfe bei allen anderen Notfällen.“ Als Notarzt sei ihm das bereits früh sehr deutlich geworden. „Grundsätzlich vermindert das Wissen über psychische Gesundheit stigmatisierendes Verhalten, steigert das Vertrauen in die eigenen Helferkompetenzen und stärkt darüber hinaus die eigene psychische Gesundheit. Je früher Betroffene professionelle Hilfe erhalten, desto höher sind die Chancen auf Heilung“, sagte Skorning weiter. Zwei Expertinnen aus der Abteilung der Sozialpsychiatrie des Gesundheitsamtes gaben Einblicke in die „Erste-Hilfe-Kurse für die Seele“, der „Mental Health First Aid“ (MHFA). Diese Kurse sollen Kompetenzen im Erkennen von und im Umgang mit verschiedenen psychischen Störungen und Krisen vermitteln. So könnten Probleme rechtzeitig erkannt, Zugang zu Betroffenen gefunden und Hilfestellungen in der Bewältigung psychischer Krisen gegeben werden, hieß es.