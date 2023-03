Düsseldorfer Umweltinitiativen Instagram-Kanal bietet Einstiegshilfe für mehr nachhaltiges Engagement

Jannine Norff und Julia Chodkowska verstärken das Team seit Oktober 2021. „Es macht uns so viel Spaß, dass wir weiter ehrenamtlich mithelfen“, erzählt Norff. Konkret bedeutet das: Derzeit fünf Studierende planen und gestalten wöchentlich zwei Posts – einmal die Veranstaltungstipps und ein Themenpost, der einen Aspekt stärker beleuchtet –, kümmern sich um Anfragen über die Plattform oder posten Stories (Beiträge, die nur 24 Stunden zu sehen sind). Dabei wechseln sich die Beteiligten immer ab. „Rund zehn Stunden Arbeit stecken in so einer Woche“, sagt Chodkowska.