Ursprünglich vom 18. bis 21. Oktober geplant : Vollsperrung der A46 in Düsseldorf verschoben

Vollsperrung der A46 in Düsseldorf verschoben

Das Autobahndreieck A59 auf die A46 in Höhe Hassels.

Düsseldorf Die für das Wochenende vom 18. bis 21. Oktober geplante Vollsperrung der A46 in Richtung Neuss wird verschoben. Das teilte Straßen.NRW am Donnerstag mit.

Ursprünglich hatte Straßen.NRW die Arbeiten für den 18. bis 21. Oktober angekündigt. Mit den dort geschilderten Verkehrsbehinderungen wird dann zu rechnen sein, wenn die Sanierung in Kürze nachgeholt wird.

Straßen.NRW will auf der A46 im Bereich des Kreuzes Düsseldorf-Süd die Fahrbahn erneuern. Im Anschluss an die Sanierung werden in Richtung Neuss wieder drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, da dann auch die Arbeiten im Mittelstreifen abgeschlossen sein sollen.