Herbst in Düsseldorf : Der Herbst-Klassiker

Info

Aktionen Auch wenn Halloween als Feiertag bei uns noch längst nicht den amerikanischen Stellenwert besitzt – als geschnitzte Deko wird der Kürbis immer beliebter. Am kommenden Samstag, 19. Oktober, findet am Hofladen im Südpark von elf bis 17 Uhr wieder das jährliche Kürbisschnitzen statt. Eine Woche später werden am Carlsplatz beim Kürbisfest die runden Köpfe mit Grimassen verziert.

Wissenswertes Seinen Ursprung hat der Kürbis in Mittel- und Südamerika gehabt. Seit dem 16. Jahrhundet ist er auch in Europa und Asien viel in Gebrauch. Die meisten Sorten gelten als kalorienarm und enthalten viele Vitamine, Kalzium und Zink.

Vielfalt Mehr als 800 Kürbissorten gibt es auf der Welt. Der Hauptproduzent von Kürbissen ist die Volksrepublik China mit mehr als sieben Millionen Tonnen im Jahr.