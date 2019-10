Stau und lange Wartezeiten : Kunststoffmesse „K“ sorgt für Verkehrschaos in Düsseldorf

Am Flughafen Düsseldorf ging am Donnerstagmorgen nichts mehr.

Düsseldorf Rund um Düsseldorf kommt es derzeit zu chaotischen Verkehrsverhältnissen. Nicht nur im Süden, wo die Umweltspur teils für lange Staus bis zurück auf die A46 sorgt, sondern auch im Düsseldorfer Norden.

Vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist der Stau am Donnerstagmittag auch am Düsseldorfer Flughafen. Taxifahrer Wolfgang Horn steht seit 45 Minuten am Flughafen und kommt keinen Meter vorwärts. Einen Fahrgast musste er bereits weit vor dem Eingang herauslassen, weil der sonst sein Flugzeug nicht bekommen hätte. Horn vermisst die Polizei, die zumindest an den großen Kreuzungen den Verkehr regeln könnte.