Fußball-Niederrheinpokal : Turu verliert und ärgert sich über Spielverlegung

Düsseldorf Die 0:4-Niederlage gegen das klassenhöhere Rot-Weiß Oberhausen war einkalkuliert und aller Ehren wert. Aber den Fußball-Oberligisten ärgert, dass im heimischen Stadion sicher mehr Zuschauer gekommen wären.

Neben der Frage nach dem Sieger im Achtelfinale im Niederrheinpokal zwischen Turu und Rot-Weiss Oberhausen, das der Regionalligist aus dem Ruhrgebiet mit einem klaren 4:0-Erfolg über die klassentieferen Düsseldorfer für sich entschied, stand auf der nur spärlich besetzten Tribüne die Frage im Mittelpunkt, warum dieses Spiel aus Sicherheitsgründen vom heimischen Platz der Turu ins Paul-Janes-Stadion an den Flinger Broich verlegt werden musste. Die gesamte Zuschauerzahl wurde mit 230 angegeben, wobei bei besseren Wetter wahrscheinlich einige Besucher mehr gekommen wären.

Die Erfahrung aus dorthin verlegten Begegnungen lehrt aber, dass auch dann kaum eine vierstellige Zuschauerzahl zustandegekommen wäre. Von den gut 200 Besuchern standen gezählte 59 RWO-Fans bei strömendem Regen im für sie vorgesehenen Block und verhielten sich zwei Stunden lang absolut vorbildlich. Die Sicherheitskräfte der Polizei erkannten ihre unnütze Anwesenheit und zogen sich frühzeitig zum Schutz vor dem Regen in ihre Bereitschaftswagen zurück. So gut hatten es die meisten der 40 gewerblichen und zehn von der Turu abgestellten Ordner nicht. Wohl am schlimmsten traf es die vier Ordner, die während der gesamten Partie dem völlig leeren, weil geschlossenen Teil des Fanblocks zugewandt stehen und diesen „bewachen“ mussten.