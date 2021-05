Kultur in Meerbusch : Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ verschoben

Detlef Möhrstädt wollte sich bei der Aktion „Arbeitsplatz Kunst“ in seinem neuen Atelier präsentieren. Foto: Möhrstädt

Meerbusch An die 30 Meerbuscher Künstler wollten an diesem Wochenende ihre Arbeiten präsentieren. Nun wird die Aktion in den Herbst verschoben. Als Ausgleich geben wir hier eine Vorgeschmack darauf, womit sich die Künstler beschäftigen.