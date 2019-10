Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Düsseldorfer Verkehrspolitik : Die Umweltspur ist nicht alternativlos

Foto: Anne Orthen (ort) Die Umweltspur in Düsseldorf sorgt für Stau.

Meinung Düsseldorf Bereits kurz nach der Einführung der dritten Umweltspur in Düsseldorf gibt es scharfe Kritik an dem Verkehrsprojekt. Trotz NRW-Herbstferien bildeten sich von der A46 an lange Staus. Ein Kommentar.