Politik in Dormagen : Streit um Ratssitzungen nimmt an Schärfe zu

Dormagen Vier Fraktionen wollen Präsenz-Ratssitzungen auch während der Corona-Krise durchsetzen, Bürgermeister Lierenfeld lehnt das ab.

In der Politik ist am Donnerstag Abend heftiger Streit entbrannt: CDU, Zentrum, Grüne und FDP haben Bürgermeister Erik Lierenfeld aufgefordert, bis zum 13. September, dem Tag der Kommunalwahl, noch mindestens drei Ratssitzungen stattfinden zu lassen. Sie wollen, dass dieser Antrag im Rahmen eines Dringlichkeitsbeschlusses behandelt wird. Unmittelbar nach Eingang des Schreibens der vier Fraktionen, die zusammen mit 25 Sitzen die Mehrheit des 44-köpfigen Rates stellen, reagierte Lierenfeld. Er machte eine Erklärung öffentlich, die er bereits am Mittwoch allen Fraktionsvorsitzenden zugesandt hatte. Darin nahm er Bezug auf den Wunsch nach „Präsenz-Ratssitzungen“, die einige Fraktionsspitzen in der turnusmäßigen Videokonferenz am Freitag vergangener Woche geäußert haben. Tenor: „Der Bitte, eine von mir initiierte Ratssitzung einzuberufen, kann ich nicht folgen.“