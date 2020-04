Dormagens Partnerstadt : Jubiläumsfeier in Israel fällt aus

Voriges Jahr trafen sich Bürgermeister Erik Lierenfeld (r.) und sein Amtskollege Israel Gal in Kiryat Ono am Freundschaftsbaum. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Seit 25 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Dormagen und Kiryat Ono. Nach der Stadt in Israel soll nun auch ein Platz in der City benannt werden.

Dieses Jahr sollte es zwei Feste geben, mit denen das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft von Dormagen und Kiryat Ono gefeiert wird. Nun ist die Reise und Feier im Mai in Israel abgesagt worden. Über die Feier im September in Dormagen wird noch entschieden.

„Mit meinem Amtskollegen Israel Gal in Kiryat Ono bin ich sehr schnell übereingekommen, dass dies auch nicht die Zeit zum Feiern ist – selbst wenn bis Mai das Einreiseverbot in Israel wieder aufgehoben werden sollte“, macht Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld deutlich. „Natürlich ist die Enttäuschung über die Absage bei allen Beteiligten groß, aber die Sicherheit geht einfach vor“, sagt Uwe Schunder, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins. Nun hofft der Verein, dass zumindest die für September geplante Jubiläumsfeier in Dormagen stattfinden kann. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bis heute die einzige Städtepartnerschaft mit Israel im gesamten Rhein-Kreis Neuss haben und diese so lebendig, vor allem auch im Jugendbereich, läuft“, sagt Schunder.