Brauchtum in Dormagen : Ex-König Krapp - „Schützenherz schlägt im eigenen Ortsteil“

Brauchtum in Dormagen

Dormagen Schützenfest bewegt die Stadt. Trotz und wegen Corona wird in vielen Vereinen darüber nachgedacht, ob und wie das heimische Schützenfest nach der Krise gefeiert werden kann

. Aus dem Rathaus kommt die Idee, aufgrund der möglichen vielen Absagen ein gemeinsames, großes Schützenfest zu feiern. Darüber soll nach Ostern entschieden werden. Das hat eine Vielzahl von Reaktionen ausgelöst. In der Politik, wo die CDU bereits ihre Ablehnung geäußert hat, und in der Bürgerschaft. Die Mehrzahl der Reaktionen ist ablehnend, es gibt aber auch Zustimmung.

Jocky Krapp (BSV-Schützenkönig 2012/13) Da hat der Ideengeber wohl eher sein eigenes Denkmal im Hinterkopf. Wer sich auch nur ein kleines bisschen im Dormagener Schützenwesen auskennt, sollte wissen, wie und wo ein Schützenherz schlägt. Im eigenen Ortsteil. In Horrem steht ein großes Jubiläum an. Das kann nur in Horrem oder gar nicht gefeiert werden.