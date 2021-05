Stadtentwicklungsausschuss in Neukirchen-Vluyn : Rayen: Umwandlung in Wohngebiet könnte eine Teillösung sein

Der Verkehr an der Ortsdurchfahrt Rayen ist für die Anwohner schon lange ein Ärgernis. Foto: CDU

Neukirchen-Vluyn Die CDU will im nächsten Stadtentwicklungsausschuss erneut die Verkehrssituation in Rayen auf den Tisch bringen. Eine Umwandlung in ein Wohngebiet könnte eine Teillösung sein.

Der Stadtentwicklungsausschuss tagt am 9. Juni in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn. Die CDU hat dazu nun einen Antrag eingereicht und fordert eine Änderung der Ausweisung in Rayen vom Mischgebiet in ein Wohngebiet. Die Problematik der L474 beziehungsweise der Ortsdurchfahrt Rayen sei hinlänglich bekannt. Alle Fraktionen und auch der damalige Bürgermeister hätten in den letzten Jahren versucht hier Lösungen zu finden.