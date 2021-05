Streit um Fahrradstraße in Dormagen : CDU will eine Entscheidung über die Deichstraße

Die CDU will den Streit um die Deichstraße beenden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Stürzelberg/Zons Seit Monaten streitet die Politik um die rot-grüne Idee von einer Fahrradstraße zwischen Zons und Stürzelberg. Die CDU will den Zwist beenden - und fordert eine endgültige Beschlussfassung. Was das bedeutet.

Die CDU will ein Ende der Hängepartie um die geplante Umwandlung der Deichstraße in eine Fahrradstraße. „Der Hauptausschuss soll in seiner Sitzung im Juni endgültig entscheiden“, fordert Fraktionsvorsitzender Kai Weber, „wir verlangen eine endgültige Beschlussfassung.“ Die soll so aussehen, dass aus der Verbindungsstrecke zwischen Zons und Stürzelberg keine Fahrradstraße wird - anders als die rot-grüne Mehrheit es vorgeschlagen hat.

Aus diesem Thema hat sich ein Dauerbrenner entwickelt, der höchst streitig ist: nicht nur in der Politik, sondern auch in der dortigen Bevölkerung. Zum einen fürchten Landwirte weniger Frequenz für ihre Hofläden beziehungsweise Einschränkungen bei der Erreichbarkeit ihrer Felder, zum anderen sehen Anwohner einen erheblichen Verkehrszuwachs auf sich zukommen, wenn Autofahrer Schleichwege suchen. Letzter Stand ist, dass im Ausschuss das Ergebnis einer breiter angelegten Anwohnerbefragung dargelegt werden soll. Die FDP/UWG hatte zudem eine erneute Verkehrszählung gefordert. Das Zentrum hatte zuletzt einen Kompromiss ins Gespräch gebracht, wonach ein Fahrradweg auf der Deichkrone eine gute Kompromisslösung, sei, so Ratsmitglied Michael Kirbach, „um den Konfliktraum zu entschärfen“.