Anrufe bei Hotline : „Corona-Brief“ stammte aus dem Ordnungsamt in Grevenbroich

Die Hotline im Rhein-Kreis Neuss. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Ein Brief, in dem Personen aufgefordert wurden, sich bei der Corona-Hotline zu melden, sorgte am Mittwoch für Verunsicherung. Jetzt steht fest, woher das anonyme Schreiben stammt. Vom Ordnungsamt der Stadt Grevenbroich.

Ein Brief, in dem Grevenbroicher aufgefordert wurden, sich bei der Corona-Hotline zu melden, sorgte am Mittwoch für Verunsicherung. Das Schreiben stamme nicht vom Rhein-Kreis, stellte Kreisdirektor Dirk Brügge klar. „Hier erlaubt sich offensichtlich jemand einen mehr als geschmacklosen Scherz.“ Jetzt steht fest, woher das anonyme Schreiben stammt. Vom Ordnungsamt der Stadt.