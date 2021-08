SPD-Politiker zu Gast in der Villa Erckens : Beim Besuch von Martin Schulz in Grevenbroich ging es vor allem um Europa

Martin Schulz (li.) besuchte am Samstag die Villa Erckens und traf auf Daniel Rinkert und Daniel Kober (Mitte) von der SPD Grevenbroich. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich Der frühere Kanzlerkandidat Martin Schulz war am Samstag zu Gast in der Villa Erckens. In einem lockeren Gespräch mit Daniel Rinkert ging es um die Europapolitik – aber nicht nur. Über was die SPD-Politiker gesprochen haben.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Im vornehmen Ambiente des Salons in der Villa Erckens hat der SPD-Bundestagskandidat Daniel Rinkert den Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung Martin Schulz empfangen. Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments (2012 bis 2017) und Ex-Kanzlerkandidat ist Mitglied der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Die lockere Atmosphäre des Dialogs am Biertisch, für die Daniel Rinkert sorgte, erinnerte stark an das „Küchentisch-Gespräch“, das der Grevenbroicher vor zwei Wochen mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz auf dem Neusser Markt führte. 40 Besucher waren in die Villa Erckens gekommen.

„Wie wird man Europäer?“, fragte Daniel Rinkert. „Meine Liebe zu Europa hat viel mit meiner Kindheit zu tun“, antwortete Martin Schulz. Der begeisterte Tennis- und Fußballspieler wuchs im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande auf, prägend war die Lebenswirklichkeit seiner Eltern. „Sie wollten im Nachkriegsdeutschland einen Schlussstrich ziehen unter Abgrenzung und Hass“, sagte der 65-Jährige. Das wurde zu seiner Lebenswirklichkeit.

Der streng katholisch erzogene Schulz hat am Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen-Broich, einer Ordensniederlassung der Knechtstedener Spiritaner, 1974 sein Abitur gemacht, ging aber dann auf Distanz zu den geistigen Gehalten seiner Erziehung. „Mein Gott wurde Wolfgang Overath“, sagte Martin Schulz, der auch heute noch im Beirat des 1. FC Köln sitzt. „Woher kommt Deine Vorliebe für Literatur?“, fragte Daniel Rinkert den Bundestagsabgeordneten, der bis 1994 zusammen mit seiner Schwester eine Buchhandlung in Würselen führte.

Nach eher privaten Details – „Bücher sind Facetten des Lebens“ – landete der Gefragte schnell wieder beim Thema Europa: „Es macht keinen Sinn, Menschen Europa vermitteln zu wollen, ohne die Vergangenheit, die Geschichte Europas zu vergegenwärtigen. Dabei hilft Literatur.“

Europa stehe heute für Meinungsfreiheit, einklagbare Grundrechte, soziale Sicherheit, Demokratie und Wohlstand, „den es so nirgendwo gibt“. Wie werten wir in diesem Zusammenhang Polen und Ungarn?, wollte Rinkert wissen. Insbesondere konzentrierte sich Martin Schulz auf Viktor Orbán. Den ungarischen Ministerpräsidenten bezeichnete er wechselweise als „sehr intelligent“ und als „Knilch“, den man mit finanziellen Restriktionen zur Räson bringen müsse.