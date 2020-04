Warnung des Rhein-Kreis Neuss : Gefälschte Briefe fordern zum Anruf bei Corona-Hotline auf

An der Corona-Hotline des Rhein-Kreises werden die Fragen der Bürger beantwortet. (Archivfoto). Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Neuss Am Mittwoch haben sich mehrere Anrufer bei der Corona-Hotline gemeldet, weil sie in einem Schreiben dazu aufgefordert wurden. Der Rhein-Kreis macht darauf aufmerksam, dass die Briefe nicht von ihm stammen.

"Hier erlaubt sich offensichtlich jemand einen mehr als geschmacklosen Scherz, der nicht nur die Menschen in einer Krisenzeit verunsichert, sondern auch die Kapazitäten unserer Kreis-Hotline unnötig belastet und so für wirklich besorgte oder ratsuchende Anrufer unter Umständen blockiert", so Kreisdirektor Dirk Brügge zu dem Vorfall.