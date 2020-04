Corona-Abwehr im Rhein-Kreis : Menü-Dienste melden mehr Bestellungen

Susanne Annus (rechts) und Angelika Münchow liefern das Essen für die Caritas aus – zum Teil in besonderen Schutzanzügen. Foto: Peter Wirtz

Rhein-Kreis Neuss Der Service von Caritas und Deutschem Rotem Kreuz ist infolge der Kontaktsperre stark nachgefragt.

Die Menü-Bringdienste melden einen deutlichen Zuwachs an Kunden und Bestellungen. Der Caritas Mahlzeitenservice bedient Grevenbroich, Dormagen und Rommerskirchen. Nach eigenen Angaben wurden bislang rund 120 warme Essen pro Tag zu den Kunden gebracht. Diese Zahl sei in Zeiten von Coronavirus und Kontaktsperren in den vergangenen beiden Wochen auf 160 Menüs pro Tag angestiegen, teilt die Caritas mit.

Das Deutsche Rote Kreuz ist derzeit nach eigener Auskunft ausschließlich im Stadtgebiet Neuss mit warmen Mahlzeiten unterwegs. Vorstandssprecher Marc Dietrich nennt einen Zuwachs von rund 25 Prozent bei den Bestellungen für die zurückliegenden Tage. In umliegende Städte werde allerdings nicht ausgeliefert. Wer sich mobil mit warmen Mahlzeiten versorgen lassen will, sollte auf jeden Fall auch auf der neuen Plattform www.rp-gemeinsamstark.de schauen oder bei örtlichen Restaurants oder Metzgern nachfragen.

„So einen Zulauf an Essensbestellungen habe ich noch nie erlebt“, berichtet Jutta Mintel vom Caritas-Mahlzeitenservice (02133 2500555). Der Ansturm habe den Tourenplan verändert. Ein Teil des Caritas-Service mit 15 Mitarbeitern und vier Fahrzeugen beschäftigt sich aktuell ausschließlich mit der Auslieferung von warmen Mahlzeiten. Der Service für die tiefgefrorenen Gerichte kommt demgegenüber nur einmal pro Woche und bringt dann gleich sieben gefrostete Mahlzeiten auf einmal.

Dabei würden Hygienegebote und Kontaktsperre strikt eingehalten. In der Regel stelle der Caritas-Liefernde eine Lieferung vor der Haustür ab und entferne sich, bevor Kundinnen und Kunden die Lieferung aufnehmen. Es gebe allerdings auch Kunden, die aufgrund ihres Alters oder von Erkrankungen eine Lieferung nicht an der Tür abholen können. In diesen Fällen betreten Caritas-Mitarbeiter in Schutzkleidung die Wohnung. „Wo nötig, bringen wir das warme Essen weiterhin direkt zum Kunden, manchmal auch ans Bett, und schneiden es auch klein“, versichert Jutta Mintel.

Auf der Strecke bleibe in Coronazeiten allerdings das kurze Gespräch mit den Kunden. Die Fahrer bemühen sich dennoch um freundliche Grüße und nette Worte, aber nur noch mit entsprechendem Abstand. Oft seien sie der einzige Besuch am Tag für ältere und einsame Menschen. Diese litten in diesen Tagen besonders unter dem Gebot, mehr Abstand zueinander zu halten.

Das Deutschen Roten Kreuz konzentriert sich mit seinem Lieferservice (02131 7459526) auf das Stadtgebiet Neuss. Hier werde die Mehrarbeit durch einen flexiblen Einsatz von Mitarbeitern abgefangen. „Derzeit dürfen wir keine Kurse geben, so dass Kapazitäten frei sind und genutzt werden können“, sagt Vorstandssprecher Dietrich.

Weil ein Menü-Lieferservice bei der Pünktlichkeit der Lieferung, der Qualität des Essens und der Güte der Zutaten eine Reihe von Herausforderungen für die Anbieter bereithält, bieten nicht alle großen charitativen Organisationen einen solchen Dienst an. Die Johanniter beispielsweise teilten mit, man habe den Bringdienst eingestellt. Die Arbeiterwohlfahrt war für eine Auskunft nicht erreichbar.

Info Lokale Hilfsangebote finden Sie auch unter www.rp-gemeinsamstark.de