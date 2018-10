Mathias Tretter mit Kabarett "Pop" in der Kulle

Kabarett in der „Kulle“ : Mathias Tretter philosophiert als „Ansgar mit dem Hammer“

Dormagen Die Kabarett-Reihe des städtischen Kulturbüros Dormagen ist sehr beliebt. Jetzt trat Mathias Tretter in der ausverkauften „Kulle“ auf.

Von Sebastian Meurer

„Ansgar“ ist 46, Doktor der Philosophie und schon aus dem vorherigen Programm von Kabarettist Mathias Tretter bekannt. In seinem neuen mit dem Titel „Pop“ lässt Tretter seinen Spezi Ansgar zur Hochform auflaufen und am Ende sogar eine eigene Partei gründen. 200 Besucher in der ausverkauften „Kulle“ folgten zwei Stunden lang bei der städtischen Kabarett-Reihe gebannt dem irrwitzigen Dialog Tretters mit seiner Kunstfigur, die frei nach Nietzsches Vorbild mit dem Hammer philosophiert, was das Zeug hält.

Der ultracoole Durchblicker Ansgar parliert in „breidesdem Fränggisch“ und setzt bei dem sich beim „Windowing“ vollziehenden Zwiegespräch staubtrockene Pointen: Gemeinsam sehen sich beide eine Parade zum Christopher Street Day an. Um Identitäten geht es, natürlich auch um die sexuelle, wobei David Bowie als leuchtendes Vorbild derjenigen gepriesen wird, die eine solche ablehnen. Von der Identität ist der Bogen zu den „Identitären“ schnell geschlagen. Die Rechtsaußen-Truppe etikettiert Rassismus zum „Ethnopluralismus“ um, was bei der im Oberstübchen noch sparsamer möblierten Basis aber denkbar schlecht ankommen dürfte. Der idealtypische „Ronnie“ pflegt auf Komposita mit griechisch-römischen Wortstämmen wohl eher mit dem klassischen „Halt die Fresse, ich bin Deutscher“ zu reagieren.