CDU Dormagen will weiteren Bestattungsgarten

Friedhof Hackenbroich : CDU will weiteren Bestattungsgarten

Bernhard Krüppel aus Allrath kümmert sich um den Memoriamgarten auf dem Friedhof in Nettesheim. Vielleicht auch bald in Hackenbroich? Foto: Hammer, Linda (lh)

Hackenbroich In Hackenbroich soll es diese neue Form der Beisetzung geben. Zons hat bereits einen „Heidegarten“, der wenig nachgefragt wird.

Von Klaus D. Schumilas

Die CDU will Vielfalt. Jedenfalls was die Bestatungskultur in der Stadt betrifft. „Es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten“, sagt Ratsmitglied Hermann Harig. Die sollen sich auch in dem neuen Friedhofsentwicklungsplan widerspiegeln: Neben dem klassischen Gräberfeld die Urnenbeisetzung, Friedwald, Kolumbarien oder auch der Memoriamgarten. Für letzteren setzt sich die CDU ein. Der soll schon bald auf dem Friedhof in Hackenbroich angelegt werden. Einen entsprechen Antrag haben die Christdemokraten formuliert und sind beim Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Dormagen auf offene Türen gestoßen.

„Mit einem Bestattungsgarten wird den Hinterbliebenen ein ,Rundum-Sorglos-Paket’ angeboten, in dem sowohl die langfristige Grabpflege als auch die Pflege der gesamten Anlage auf zwanzig Jahre enthalten sind“, sagt der Hackenbroicher Stadtverordnete Jo Deußen, der zusammen mit Hans Sturm den Vorstoß unterstützt. „Interessenten erwerben dabei zu einem festen Preis ohne weitere Folgekosten einen Ort in einer kompletten Grabanlage mit der dazugehörigen Dauergrabpflege.“ Neu ist diese Idee nicht. Vor über vier Jahren ist in Rommerskirchen-Nettesheim der erste Memoriam-Garten im Rhein-Kreis Neuss entstanden. Der wurde vom Blumencenter Krüppel aus Grevenbroich-Allrath gestaltet. „Ein Projekt der Zukunft“, sagte damals Firmenchef Hermann-Josef Krüppel. Heute gibt es in der Nachbarkommune einen zweiten Garten.

Info Zahl der Bestattungen im vergangenen Jahr Bestattungen In 2017 insgesamt 610, davon 410 Urnen – sowie 200 Erdbestattungen. Zum Vergleich: In 2014 waren es 232 Erdbestattungen und 330 Urnenbeisetzungen. Ortsteile Delhoven 33 Beisetzungen; Dormagen 280, Gohr 15, Hackenbroich 39, Nievenheim 81, Straberg 27, Stürzelberg 27, Zons (alt) 35, Zons Heide 73.



Die bisherige Erfahrung in Dormagen ist weniger positiv. Im vergangenen Jahr entstand auf dem Zonser Friedhof der „Heidegarten“ als außergewöhnlicher Ort der Ruhe und Trauer. Dort besteht eine Kooperation mit dem hiesigen Steinmetz Franz Davertzhofen. „Die Resonanz ist allerdings gering“, sagt Gottfried Koch, Chef der Technischen Betriebe, die die Federführung über das Projekt haben. Bis heute sind es lediglich vier Bestattungen. Liegt es am Geld? Die Kosten betragen für die 2er-Stellen 3100 Euro und für die 4er-Stellen 6200 Euro. Koch: „Vielleicht schreckt es Interessenten ab, weil sie sofort bei Vertragsabschluss das Geld für 20 Jahre bezahlen müssen“, überlegt Koch. Ein anderes Problem: „Es muss sich ein Gartenbaubetrieb finden, der sich um die Pflege kümmern will.“ Koch erinnert an den Vorstoß vor einigen Jahren, als auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße ein solcher Bestattungsgarten angelegt werden sollte, „wir aber niemanden gefunden haben, der das machen will“. Das scheint heute anders zu sein. Nach Angaben von Hermann Harig hat die Allrather Firma Interesse signalisiert. Zu einem Kontakt zwischen Krüppel und den TBD soll es in Kürze kommen.