Rhein-Kreis: Kreisarchiv-Einzug verzögert sich

Der Platz vor dem neuen Archiv im Rhein-Kreis Neuss nimmt Formen an. Zwar stehen noch Restarbeiten mitten in der Zonser Altstadt an, aber in der nächsten Woche soll die Baustelle aufgeräumt werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Die Eröffnung des neuen Kreisarchiv-Gebäudes in Zons verzögert sich weiter. Erst muss das Landgericht über die Bodenschäden entscheiden. Zudem muss eine Gas-Hauptleitung ummantelt und ein Mauer-Abschnitt saniert werden.

Noch ist der Platz vor dem Neubau des Kreisarchivs mitten in Zons gesperrt. Das soll sich bald zumindest teilweise ändern, wie Kreiskulturdezernent Tillmann Lonnes auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte: „In der nächsten Woche wird die Baustelle aufgeräumt.“ Verschwinden wird sie ganz allerdings vorerst nicht. Und das schmucke Gebäude wird die Mitarbeiter und Dokumente des Archivs im Rhein-Kreis Neuss in nächster Zeit auch noch nicht beherbergen, wie Lonnes einräumt: „Das Haus werden wir im Moment noch nicht beziehen.“

Der Hauptgrund dafür ist die gerichtliche Auseinandersetzung um die Verursachung der hohen Schäden am neuen Boden im noch ungenutzten Archiv. Am 70.000 Euro teuren Terrazzo-Boden im Erdgeschoss, der im Herbst 2017 eingebaut worden war, waren im März 2018 bereits nach dem Abziehen der Spezialfolie Risse und Wellen aufgetreten. Für die Beseitigung der Schäden war im Vorfeld von einer Summe von 200.000 Euro die Rede, da der Bodens inklusive des Heiz-Estrichs ausgetauscht werden muss. „Als Rhein-Kreis werden wir all das einfordern, was uns zusteht“, hatte Pressesprecher Benjamin Josephs im Mai gesagt. Das letzte Gespräch mit der Versicherung des Unternehmens verlief ohne Ergebnis, wie Lonnes erklärte: „Da konnten sich die Parteien nicht einigen, daher gibt es jetzt ein gerichtliches Beweis-Sicherungsverfahren.“ Die Terminierung der vorweggenommenen Beweis-Erhebung liege an der Kammer des Landgerichtes, daher stehe noch kein Abschlusszeitpunkt fest, gibt Lonnes zu bedenken: „Ich hoffe, dass wir spätestens in einem Dreivierteljahr fertig sind.“ Das klingt nach einem Einzug erst Anfang bis Mitte 2019 – frühestens.