"Winterkalt": Neuer Krimi von Catherine Shepherd

Dormagen Die Fans warteten vergeblich auf Catherine Shepherd: Die Krimiautorin sollte auf der Frankfurter Buchmesse dem Publikum etwas über ihre Heimat Zons erzählen, dort, wo die gleichnamige Krimireihe verortet ist.

Aber dazu kam es nicht: „Weil es unterwegs einen ärztlichen Notfall gab, habe ich für die Strecke von Köln nach Frankfurt drei Stunden benötigt.“ So blieb es „nur“ bei Signierstunden am Freitag und Samstag am Amazon-Stand. Auf deren Plattform bietet Shepherd ihre Erfolgsbücher an - so auch das aktuelle Buch: Am 1. November erscheint „Winterkalt“, der dritte in der Reihe mit der Rechtsmedizinerin Julia Schwarz.