Senioren-Karnevalsfeier in Zons für 2019 gesichert

Wie hier 2013 im Alloheim will die KG Rot-Weiß „Feste Zons“ jetzt im November für Senioren in Zons auftreten. Foto: Alloheim

Zons KG Rot-Weiß „Feste Zons“, Awo Zons und kfd-Kräfte arbeiten zusammen.

Denn nach dem Motto „Was eine Gruppe allein nicht leisten kann, schaffen mehrere bestimmt“ haben sich die Awo Zons, die KG und kfd-Kräfte zusammengetan, um den Senioren einen jecken Nachmittag zu ermöglichen: Am Mittwoch, 14. November, sollen alle Zonser Senioren ab 70 Jahren die Chance auf einen vergnüglichen Karnevals-Nachmittag in der Pfarrscheune haben.

„Der Bedarf ist vorhanden“, ist sich nicht nur Wiljo Wimmer sicher. Um die 200 Plätze in der Pfarrscheune an die Über-70-Jährigen zu vergeben, haben die Organisatoren einen Anmeldetermin vorbereitet: Am Montag, 22. Oktober, steht Christa Dappen in der Pfarrscheune für Anmeldungen bereit. Jeder Senior darf bis zu vier Plätze für drei weitere Senioren „buchen“. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern gesehen. Essen und Getränke sind ebenfalls kostenlos für die Senioren.