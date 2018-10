Becker Industrielack liefert ins Ferrari-Testzentrum

Dormagen Dass Dormagen eine besondere Nähe zum Thema Sport hat, beweist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Gerade mal ein Viertel der Dicke eines menschlichen Haares: Nicht mehr misst die Beschichtung, die dem Ferrari-Testzentrum in Abu Dhabi seine charakteristische rote Farbe verleiht.

Ein Auftrag mit besonderen Herausforderungen. „Auch unter Wüstensonne muss die dünne Lackschicht über Jahrzehnte ihre Strahlkraft behalten“, erläuterte Betriebsleiter Uwe Strang jetzt beim jüngsten Dormagener Unternehmerfrühstück, das Becker in seinem Firmensitz an der Norfer Straße ausrichtete. Reihum gastiert das von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) organisierte Netzwerktreffen bei Firmen im gesamten Stadtgebiet. Das Ziel dabei, so SWD-Geschäftsführer Michael Bison: „Wirtschaftsvertreter miteinander ins Gespräch bringen, denn oft gibt es gleiche Fragestellungen, die man gemeinsam angehen kann.“ Eine davon ist die Fachkräftesicherung am Standort. Wie die SWD Unternehmen in diesem Bereich unterstützt, etwa mit der Ausbildungsoffensive, erläuterte André Heryschek, der den Bereich auf Seiten der Wirtschaftsförderung betreut.