"Piwipper Böötchen" hat die Saison beendet

Dormagen/Monheim Die Saison war für die Personenfähre trotz des Niedrigwassers sehr gut.

Nun ist die „Piwipp“ in den Winterschlaf gefallen – die Personenfähre geht nach einer „sehr erfolgreichen Saison“ in die Winterpause, wie Professor Heiner Müller-Krumbhaar erklärte. Der Vorsitzende des Vereins „Piwipper Böötchen“ weist darauf hin, dass die Fähre voraussichtlich ab 30. März 2019 wieder die Beförderung der Passagiere über den Rhein von Rheinfeld nach Monheim an Wochenenden und Feiertagen übernimmt. Das Schiff geht nun in die Kölner Werft zur jährlichen Wartung und Überwinterung.

Am Donnerstag fand die letzte der neun Trauungen in diesem Jahr auf der „Piwipp“ statt. „Wir hatten 21 Sonderfahrten“, berichtet Müller-Krumbhaar. Insgesamt hat das Schiff in dieser Saison rund 24.000 Passagiere über den Rhein befördert. „Das kommt an unser Rekordergebnis aus der ersten ganzen Saison 2013 heran“, sagt der Vorsitzende, der „rundum zufrieden“ ist, da es keine Havarie und keine Ausfälle gab. Die gute Ausnutzung – mit bis zu 900 Fahrgästen am Tag – lag auch am lang anhaltend schönen Wetter des heißen Sommers.