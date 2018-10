Monheim/Dormagen: Piwipper Böötchen geht in die Winterpause

Piwipper Böötchen geht in die Winterpause

MONHEIM/dormagen Das „Piwipper Böötchen“ hat jetzt für dieses Jahr seinen Fährdienst über den Rhein zwischen Monheim und Dormagen eingestellt.

„Nach einem langen schönen Sommer geht das Schiff in den nächsten Wochen in die Werft zur jährlichen Wartung und Überwinterung“, berichtet Dr. Heiner Müller-Krumbhaar vom Verein Piwipper Böötchen. Dank des langanhaltenden guten Wetters habe die Personenfähre trotz des Niedrigwassers eine sehr gute Saison hinter sich. „Möglich wurde dies auch durch den weit in den Rhein ragenden Monheimer Schiffsanleger, der dem kleinen Schiff ausreichende Wassertiefe bescherte.“ Im kommenden Frühjahr werde die Fähre voraussichtlich ab 30. März wieder fahren.