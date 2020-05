Für Lieferungen über den Rhein : Ineos rüstet Schiffsflotte mit neuen Gastankern auf

Dormagen Das Chemieunternehmen Ineos investiert in neue Gastanker. Damit soll Butangas aus den Niederlanden innerhalb Europas transportiert werden. Die neuen Schiffe sind Teil einer großen Investitions-Offensive.

Das Chemieunternehmen Ineos hat drei neue Schiffe geliefert bekommen. Wie Ineos mitteilt, sind die Schiffe mit den indischen Namen „Aloo“, „Brinjal“ und „Onion“ die größten Gastanker, die auf dem Rhein unterwegs sind. Mit ihnen wird Butangas aus dem Raum um Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam über die größte Wasserstraße in Deutschland transportiert. Ein viertes Schiff soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden und die Flotte ergänzen.

Die neuen Tankschiffe sind Teil der laufenden Investitionen, die Ineos zur Flexibilität der Lieferkette für seine europäischen Krackanlagen tätigt. Das Chemieuntenehmen hatte sich zuvor dazu verpflichtet, mehr als fünf Milliarden US-Dollar für die Lieferung von Ethan als Rohstoff aus den USA bereitzustellen. Das Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Gaskracker in Europa an den Standorten Grangemouth in Großbritannien sowie Rafnes in Norwegen zu sichern.