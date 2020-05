Corona-Krise in Dormagen : Verhaltener Start in der Gastronomie

dormagen Viele Betreiber haben ihr Platzangebot zum Teil drastisch reduzieren müssen. Zum Teil stehen nur noch weniger als die Hälfte der Tische zur Verfügung wie vor Beginn der Corona-Krise.

„Die Kunden zeigen sich gegenüber den Maßnahmen sehr einsichtig“, berichtet Tanja Pauli, Betreiberin des „Café an der Kö“. Erst seit dem 1. Februar ist das Café an der Kölner Straße, in dem neben Kaffee und allerlei Süßspeisen auch Frühstück und Snacks angeboten werden, geöffnet. Um den Mindestabstand zwischen den Tischen zu wahren, hat Pauli die Tischanzahl im Innenbereich von 18 auf sieben Tische reduziert. Im Außenbereich stehen den Gästen mittlerweile auch nur noch fünf Tische zur Verfügung. Betreten dürfen Gäste das Café nur mit Mund-Nasen-Schutz, lediglich am Tisch darf die Maske abgesetzt werden. Pauli rechnet damit, dass der Normalbetrieb vorerst nicht wieder einkehren wird. „Wir werden wohl weniger Kunden bedienen können, da uns weniger Tische zur Verfügung stehen“, so die Café-Betreiberin. „Außerdem sind die Leute allgemein auch sehr vorsichtig geworden“. Die zwei Mitarbeiter, die in ihrem Café angestellt sind, sind noch in Kurzarbeit.