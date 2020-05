City-Offensive Dormagen : Blumenkästen für die City-Treppe

Dormagen Die City-Offensive Dormagen sucht Gieß-Paten für die Blumenkübel an der Treppe von der Straße „Unter den hecken“ zur Passage an der Sparkasse zur Kölner Straße. Zwei Vorstandsmitglieder haben die Blumenkübel neu bepflanzt.

Seit Jahren werden die Blumenkästen an der City-Treppe von „Unter den Hecken“ zur Passage an der Sparkasse oft nur als Aschenbecher genutzt und bieten kein wirklich einladendes Entrée in die Fußgängerzone. „Selbst sind die Frauen“, dachten sich Carola Bley, stellvertretende Vorsitzende, und Elke Deutschländer, Kassiererin, vom Vorstand der City-Offensive Dormagen. Mit Unterstützung von Irene Trawny aus der Rathaus-Apotheke bepflanzten sie nach Feierabend die Betonkästen unter anderem mit Begonien und Schilf. Jetzt sieht der Aufgang zur Kölner Straße gleich freundlicher aus. Damit das auch so bleibt, werden noch Paten zum Gießen der Pflanzen gesucht. Wer helfen will, kann sich bei Carola Bley in der Rathaus-Apotheke melden. Auch weiterhin wird sich die CiDo für die Sanierung und Barrierefreiheit der Treppe einsetzen. Im Spätsommer soll das Thema erneut im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs aufgerufen werden. Eine Entscheidung war ursprünglich schon für Ende 2018 vorgesehen.