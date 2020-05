Gottesdienste in Dormagen : Die Kirchenschweizer von St. Michael

Die Kirchenschweizer vor St. Michael Dormagen mit den neuen einheitlichen Westen, die Pfarrer Peter Stelten (2.v.l.) organisiert hat. Foto: Carina Wernig

Dormagen Rund 20 Männer und Frauen haben sich für den Ordnungsdienst an den fünf Kirchen im Dormagener Süden gemeldet. Sie sorgen dafür, dass alle Vorgaben eingehalten werden, die aus der Corona-Pandemie hervorgehen.

Aus dem Kölner Dom sind die „Domschweizer“ bekannt, die für Ordnung in der berühmten Kathedrale sorgen, die normalerweise ein Anziehungspunkt für Gläubige und Touristen gleichermaßen ist. Sie achten in der Corona-Krise darauf, dass der Mindestabstand zwischen den Besuchern eingehalten wird. Während sich im großen Dom nicht mehr als 200 Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen, gilt auch in den kleineren fünf Kirchen der Pfarre St. Michael Dormagen-Süd eine Beschränkung der Teilnehmer an den Heiligen Messen und damit ein kontrollierter Einlass, inklusive neu definierter Ein- und Ausgänge. Rund 20 Männer und Frauen sorgen als „Kirchenschweizer“ dafür, dass die Regeln eingehalten werden: Sie empfangen die Gottesdienstteilnehmer und vermerken die Anwesenheit auf der Teilnehmerliste.

Ihre erste Aufgabe ist es also, die „Einlasskontrolle“ zu übernehmen. Das klingt Pfarrer Peter Stelten viel zu restriktiv: „Ja, es ist eine ungewohnte Situation, dass nicht jeder spontan entscheiden kann, welche Messe er besucht, aber das ist den wichtigen Maßnahmen gegen das Coronavirus geschuldet.“ Und er betont, dass die 308 Plätze in den fünf Kirchen von St. Michael von Dormagen über Horrem und Hackenbroich bis Zons „eben genau 308 Plätze mehr sind als in den sieben Wochen vor dem Wiedereinstieg in die Feier der öffentlichen Gottesdienste“. Stelten ist den Kirchenschweizern sehr dankbar für ihren ehrenamtlichen Dienst: „Herzlichen Dank allen, die sich in diesem neuen Dienst einsetzen. Ich weiß das zu schätzen.“ Daher hat er auf die blauen Dienstkleidungs-Westen in der Dormagener Stickerei von Heike Bünz auch „Kirchenschweizer – Katholische Kirchengemeinde St. Michael“ aufsticken lassen.

Denn die Kirchenschweizer von St. Michael sehen sich nicht nur als Ordner, die darauf achten müssen, dass während der Messe keine weitere Person in die Kirche kommt, sondern auch als Helfer: „Wir wollen den Menschen helfen, mit dieser ungewohnten Situation zurechtzukommen, daher geleiten wir sie freundlich auf ihrem Weg in die Messe“, erklärt Frieder Neher, einer der mit den blauen Westen eingekleideten Kirchenschweizer. „Sie reichen Desinfektionsmittel für die Hände, sie geben Hinweise zum Auffinden der markierten Plätze in gebotenem Abstand, sie weisen Familien darauf hin, dass sie gemeinsam sitzen dürfen“, zählt Pfarrer Stelten einige dieser Hilfsdienste auf. „Die Dormagener Kirchenschweizer tun dies aus der Tradition auch der Schweizer Garde, die heute noch den Papst im Vatikan beschützt, heraus“, schlägt Pfarrer Stelten einen großen Bogen in die Geschichte.

Am ersten Wochenende mit den neuen Regeln hatte es schon gut geklappt, wenn auch noch etwas nachjustiert wurde. „Entweder über eine App oder über ausgedruckte Listen können wir die Namen scannen oder überprüfen“, erklärt Frieder Neher. Auch zur Handhabung der einfachen Online-Anmeldung sei die Rückmeldung bereits sehr positiv. Zudem können die Kirchenschweizer den Messbesuchern auch an der Kirche schon helfen, direkt die nächste Messe zu buchen. „Wir müssen wissen, wer an welcher Messe teilgenommen hat, um bei Infektionsfällen die Infektionskette nachvollziehen und dann Kontakt zu den Mitfeiernden aufnehmen zu können“, betont Diakon Ronald Brings, dem die Kombination aus Tradition und Moderne gut gefällt. Er berichtet von sehr verständnisvollen Gottesdienstbesuchern. Zudem haben einige ältere Dormagener bisher bewusst auf einen Messbesuch verzichtet.

Wer ebenfalls als Kirchenschweizer mithelfen möchte, kann sich im Pfarrbüro von St. Michael unter 02133 42190 melden. Jugendliche sollen nicht eingesetzt werden, eine Voraussetzung ist die Volljährigkeit.