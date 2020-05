Abgesagtes Fest in Dormagen : Rheinfelder Heimatverein ehrt Verstorbene

Rheinfeld Nach der Absage des Heimatfestes wegen der Corona-Schutzmaßnahmen legte der Vorstand gemeinsam mit Vertretern des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen zwei Kränze am Ehrenmal nieder. Auch Gräber von verstorbenen Vorstandsmitgliedern wurden besucht.

Am Sonntag erfolgte in partnerschaftlicher Verbundenheit mit dem Bürger-Schützen-Verein Dormagen die Niederlegung zweier Kränze am Ehrenmal in Rheinfeld. Der stellvertretende Vorsitzende Axel Schoenen und BSV-Chef Hans-Arnold Heier führten die Gedenkminute aus – alles unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und Zuhilfenahme von Schutzmasken.