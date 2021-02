Schiff läuft bei Krefeld auf eine Buhne auf : Taucher verschließt Leck nach Havarie auf dem Rhein

Krefeld/Duisburg Ein mit 1050 Tonnen Mais beladenes Güterschiff fuhr sich auf einer Buhne, also einem Wellenbrecher, fest und blieb hilflos liegen.

Bei einer Havarie auf dem Rhein in Krefeld erlitt ein Gütermotorschiff zwei Leckagen. Der mit Mais beladene Frachtraum war nach Auskunft der Krefelder Feuerwehr nicht betroffen. Vielmehr sei Wasser in den Wohnbereich der Schiffer eingedrungen, erklärte ein Sprecher. Gegen 8.30 Uhr hatte sich am Samstagmorgen in Höhe Krefeld ein Güterschiff auf einer Buhne (eine Art Wellenbrecher) im Rhein festgefahren. Das mit 1050 Tonnen Mais beladene Schiff konnte sich mit eigener Kraft aus dieser Lage nicht mehr befreien. Mit Hilfe eines anderen Güterschiffes wurde das festgefahrene Schiff von der Buhne gezogen. Dabei kam es zu zwei undichten Stellen (Leckagen) im vorderen Rumpf des Schiffes. Aufgrund des Wassereinbruches wurden die Feuerlöschboote Duisburg und Düsseldorf alarmiert. Der Wassereinbruch wurde durch vorhandene Pumpen soweit gehalten, dass das beschädigte Schiff in den Krefelder Hafen geschleppt werden konnte. Aufgrund dieser Lageentwicklung konnte das Duisburger Feuerlöschboot seine Anfahrt abbrechen. Mit Hilfe eines Tauchers und der Düsseldorfer Feuerwehr wurden die beiden Leckagen im Schiffsrumpf verschlossen.