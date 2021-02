Corona-Pandemie : Stadt Krefeld verlängert Maskenpflicht für Primarstufe

Krefeld Der Inzidenzwert, der durch das Robert-Koch-Institut errechnet wird, sinkt für Krefeld damit weiter ab auf nunmehr 54,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Vortag 61,6).

Die Stadt Krefeld verlängert per Allgemeinverfügung, die in einem Sonderamtsblatt am gestrigen Sonntag bekannt gemacht wurde, die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske für Schüler in Schulen der Primarstufe bis zum 21. Februar. Angesichts der Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März verlängert die Stadt Krefeld die Aussetzung der Parkgebühren bis zu diesem Datum. Das bedeutet, im öffentlichen Straßenraum darf bis zum Stichtag auf allen ausgewiesenen Parkflächen gebührenfrei geparkt werden. Es gibt keine zeitliche Einschränkung. Ausnahme: Die Flächen, auf denen Wochenmärkte stattfinden wie Westwall und Weggenhofplatz. Dort darf an den Markttagen nicht geparkt werden.