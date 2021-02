Kostenpflichtiger Inhalt: Aus der Krefelder Wirtschaft : Der Kampf der Kommunen ums Geld

Krefelds früherer Kämmerer Manfred Abrahams hat 2010 gefordert, das Lande müsse Investitionen und Betriebskosten des Kita-Ausbaus tragen. Vergeblich. Die Kosten-Übernahme für Landesgesetze ist ein Dauerstreit. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Deutschland sind die Kommunen oft das schwächste Glied in der Kette der Kostenverteilung: Sie müssen viel von dem bezahlen, was Bund und Land in ihren Gesetzen beschließen. Krefeld ist ein gutes Beispiel.