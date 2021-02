Karneval in Krefeld : D’r Zoch kütt – trotzdem

Info

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Zugleitung und Polizei; Familienzentrum Krützboomweg: Szenen aus der Kita; Freizeitzentrum Süd: Mickey Maus; Freizeitzentrum Süd: Elefant; Kita St.Clemens - Die Kinder der Kita haben sich selbst gemalt; Jugendzentrum Fischeln: Hope-Mobil mit Regenbogen; Jugendzentrum Fischeln: Silvesterwagen „Besseres 2021“; St.Lioba: „Hand in Hand egal aus welchem Land“; Jugendzentrum Stahlnetz: „Hand in Hand egal aus welchem Land“; Fidele Ströpp 1: „2021 wird besser“; Fidele Ströpp 2: „Wir möchten wieder auf der Bühne stehen“; Fidele Ströpp 3: Vereinswagen; Familienzentrum Remscheider Straße: „Regenbogen – Wir wollen wieder Farbe in unserem Leben. Die Welt wird wieder bunter – ganz sicher“; Städtische Kita Wilhelmstraße: „Wir lassen uns den Spaß nicht nehmen“: Die Tiere der Kindergartengruppen – Bär (als Fahrer), Glühwürmchen, Maus, Käfer, Igel; Offener Ganztag Grundschule Königshof: „Catch me if you can“ – Coronaviren im Käfig; Städtische Kita Grevenbroicher Straße: Bunte Fingerabdrücke; KG Verberg: 1956 Piratenschiff Felix I. & Caroline I. ; Städtische Kita Niederbruchstraße: „Und ist das Coronavirus dann bald weg, stürmen wir alle aus unserm Versteck“ – Haus mit Kindern, die aus dem Fenster schauen; Reiterhof Nilges: „Ensemble in Playmobil“; KK Stahldorf: „Erinnerungen an die Zeit vor Corona“; KK Stahldorf: „Strohhalmwagen“ – „Glück vs. Corona“; KK Stahldorf: „Karneval im Homeoffice – Ohne Karneval ist alles doof“; KK Stahldorf: „Bunter Bagagewagen“; KK Stahldorf: „Prinzessin Corona“; KK Stahldorf „Prinzessinnenwagen“; Müllabfuhr