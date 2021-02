Mögliche Gefahrensituationen erkennen : Mit 5G-Technik soll Fahrradfahren auch in Krefeld sicherer werden

Krefeld Die Forscher der Hochschule Niederrhein arbeiten an Assistenzsystemen. Das Projekt wird bis Ende 2022 mit insgesamt 287.000 Euro durch das NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie gefördert.

Sensorsysteme sind im Straßenverkehr Stand der Technik. „Es gibt bereits Ansätze, Fußgänger oder Fahrradfahrer mit in das Sicherheitskonzept aufzunehmen“, sagt Professor Dr. Christoph Degen, der am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der Hochschule Niederrhein Kommunikationstechnik lehrt. Dies setzt voraus, dass die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer die gleichen Kommunikationssysteme nutzen. Dabei kommt die 5G-Technik ins Spiel, die sowohl in neuen Smartphones als auch in Autos zur Verfügung stehen wird. „Wir möchten uns die neuen Kommunikationsstandards 5G zunutze machen, um mit deren Hilfe ein Fahrrad-Assistenzsystem auf Grundlage des C2X/V2X-Kommunikation zu entwickeln“, sagt Christoph Degen. Damit könnte neben der Erkennung von Gefahrensituationen im Nahbereich eines Radfahrers durch die Verbindung von Sensoren wie zum Beispiel Radar, LIDAR oder Kamera eine Gefahrensituation auch im Vorfeld erkannt werden. Die dafür notwendige C2X/V2X-Kommunikation setzt voraus, dass die Aktoren und Sensoren von Kfz und Fahrrad in Echtzeit bidirektional Daten senden, die für eine Gefahrenanalyse verwendet werden können.