Hilden : „CO-Leitung bleibt ein Hochrisiko-Projekt“

Hilden Vor 14 Jahren am 14. Februar 2007 wurde der Planfeststellungsbeschluss für die umstrittene 67 Kilometer lange CO-Pipeline zwischen den Bayer-Standorten Dormagen und Krefeld-Uerdingenvon gefasst. Daran erinnerten jetzt Vertreter von Bürgerinitativen aus Monheim, Hilden, Langenfeld, Erkrath, Ratingen, Solingen und Düsseldorf, die ebenso lange gegen die Giftgas-Leitung kämpfen und mehr als 110.000 Unterschriften gesammelt haben.

Aufgeben wollen die CO-Leitung-Gegner deshalb aber nicht. Die Kohlenmonoxid-Leitung sei und bleibe ein Hochrisiko-Projekt. Niemand übernehme wirklich die Verantwortung dafür. Sie werde stattdessen wie ein Heißes Eisen weitergereicht und verschoben. In der Diskussion des Düsseldorfer Landtags am 16.September 2020 sei klar geworden, dass die Landesregierung auf den Gesetzesauftrag des Landtages aus dem Jahr 2006 verweise, um nicht zum Schutz der Anwohner der CO-Leitung aktiv zu werden. Die Grünen hatten in einem Antrag die Überprüfung und Rücknahme des „Enteignungsgesetzes“ (‚Lex Bayer‘) gefordert. Das Gesetz wurde am 21. März 2006 im Landtag, als letzter Tagesordnungspunkt, ganz spät am Abend, ohne Aussprache, einstimmig verabschiedet, auf eine zweite und dritte Lesung wurde verzichtet.