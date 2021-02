Hilfe aus dem Rhein-Kreis Neuss : Feuerwehren aus Grevenbroich und Dormagen löschen bei Großbrand in Mülheim

Kräfte aus dem Kreis halfen bei den Löscharbeiten in Mülheim. Foto: dpa/Thorsten Drewes

Grevenbroich/Dormagen/Mülheim In der Nacht zu Montag ist in Mülheim an der Ruhr ein Supermarkt neben einer Tankstelle in Brand geraten. Wegen der Kälte waren die Löscharbeiten schwierig. Helfer aus dem Rhein-Kreis Neuss haben die Mülheimer am Morgen abgelöst.

Die Feuerwehr Grevenbroich ist in der Nacht zu Montag gemeinsam mit weiteren Kräften der Feuerwehren Dormagen und Meerbusch nach Mülheim ausgerückt. Die Kräfte aus dem Rhein-Kreis übernahmen dort nach einer Bereitschaftsregelung die Löscharbeiten bei einem Großbrand: In der Ruhrgebietsstadt war in der Nacht ein großer Supermarkt neben einer Tankstelle in Brand geraten. Die Einsatzkräfte hatten vor allem mit dem Wetter zu kämpfen. Wegen der eisigen Temperaturen frohr zum Teil das Löschwasser ein, außerdem vereiste das Equipment.

Um sich von dem kräftezehrenden Arbeiten an der Einsatzstelle erholen zu können, hatten die Mülheimer gegen 3.40 Uhr in der Nacht über die Bezirksregierung Düsseldorf Bereitschaftskräfte auch im Rhein-Kreis Neuss angefordert. Die Grevenbroicher rückten mit neun Feuerwehrleuten und einem Katastrophenschutz-Löschfahrzeug aus. „Die Kräfte haben sich in der Nacht an der Feuerwache Neuss gesammelt und sich später an der Messe in Düsseldorf aufgestellt. Gegen 6 Uhr sind sie in Mülheim an der Einsatzstelle eingetroffen und haben übernommen“, berichtet Kreisbrandmeister Norbert Lange. Durch die Hilfe aus dem Rhein-Kreis (fünf Kräfte kamen aus Dormagen, neun weitere aus Meerbusch) konnten sich die Mülheimer Retter aufwärmen und stärken.